Ancora un falso allarme bomba al Primo Levi di Torino (FOTO e VIDEO)

Ancora un allarme bomba all'Istituto Primo Levi di corso Unione Sovietica a Torino: si tratta del sesto caso in meno di due settimane. Tutti originati da mail anonime, scritte in italiano, ma provenienti da un sito svizzero, così da rendere anonimi gli invii e non poter risalire all'autore.

Anche nella mattinata di oggi, venerdì 25 febbraio, è andata in scena l'evacuazione della scuola, con i ragazzi costretti a portarsi dietro le sedie, ma stavolta non per rimanere in cortile ma per trasferirsi nel vicino campo da golf del circolo Stupinigi, non potendo così poter di fatto svolgere le lezioni.

Sono intervenuti Polizia con unità cinofila, l'unità antisabotaggio dei carabinieri, Vigili del fuoco e ambulanze. E' in corso la bonifica, con due cani dell'unità cinofila impegnati.

Il Primo Levi è stato uno degli istituti che hanno scelto l'occupazione nelle scorse settimane, partecipando attivamente alla protesta studentesca iniziata a febbraio.