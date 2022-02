Dopo l'Alfieri anche il Gioberti sceglie il 'bagno neutro'

Dopo l'Alfieri anche il Gioberti, altro storico liceo torinese, ha un bagno neutro. Gli studenti dell'istituto di via Sant'Ottavio hanno deciso di seguire l'esempio di quelli dell'Alfieri e hanno affisso dei cartelli sulla porta del bagno con la sagoma che indossa sia la gonna che i pantaloni con la scritta 'bagni neutri'.

Per il momento, si apprende dai ragazzi, è una risposta "allo striscione che questa notte è apparso davanti al liceo Alfieri a firma di Azione Studentesca contro l'iniziativa", ma l'obiettivo è quello di creare anche al Gioberti i bagni senza distinzione di genere.

L'iniziativa dei licei Alfieri e Gioberti "è un segno di intelligenza e sensibilità. Incoraggio quindi a proseguire su questa strada e a non farsi intimidire da azioni vandaliche di disturbo di piccoli gruppi estremistici e intolleranti: la città sarà sempre dalla parte di chi si impegna per contrastare l'odio e per rendere più inclusivo il mondo in cui viviamo". Così l'assessore comunale ai Diritti e Pari Opportunità, Jacopo Rosatelli.

"Non è il primo esempio di attenzione al contrasto alle discriminazioni che viene dalle scuole torinesi e sono sicuro che non sarà l'ultimo. L'ampiezza di vedute delle giovani generazioni è grande - conclude Rosatelli - e incontra sempre di più la disponibilità delle dirigenze scolastiche e dell'intera comunità educativa all'ascolto e alla comprensione".