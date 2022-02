Torino, alla Gelateria della Posta di Borgata Sassi nasce il gusto “Madamin”

Tra le tante prelibatezze di cui Torino si vanta di essere capitale, c'è sicuramente il gelato : sono molte, infatti, le attività – storiche e non – ad essere annoverate come veri e propri punti di riferimento di questo prodotto tanto apprezzato dai palati di tutte le età. Per scovare vere proprie perle nascoste del settore, tuttavia, spesso è necessario spostarsi di qualche chilometro dalle piazze auliche per raggiungere i quartieri più periferici.

L'ultimo arrivato rappresenta un nuovo tassello di una produzione che fa dell'artigianalità il suo cavallo di battaglia: “Non utilizziamo preparati - aggiunge – e non abbiamo tantissimi gusti, al massimo tra i 12 e i 14 in piena stagione: a quelli classici ne affianchiamo altri speciali come il 'cioccosassi', fatto con cioccolato fondente e marmellata di scorze d'arancia preparata in casa, la 'crema della posta', fatta con crema, vaniglia e croccante al caramello, e il pere-cioccolato, un sorbetto di pera senza latte con pezzetti di cioccolato fondente in modo da accontentare anche chi è intollerante al lattosio”.