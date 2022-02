Il Covid allenta la morsa: chiude anche l'hub vaccinale dell'aeroporto di Caselle

Un altro segnale della morsa Covid che si allenta arriva dall'aeroporto. L’Hub vaccinale dello scalo Torino-Caselle, dal 1 marzo 2022 chiude i battenti. A comunicarlo, durante una breve videoconferenza, alle Amministrazioni Comunali che hanno ospitato Hub o Centri Vaccinali sul proprio territorio (in locali pubblici o, come nel nostro caso, in altri spazi) è stata l’ASL TO4.