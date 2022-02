Il Viceministro Pichetto incontra rappresentanti del mondo industriale ed economico a Dubai

Il Viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, nel corso della prima tappa della sua missione istituzionale negli Emirati Arabi Uniti, ha incontrato a Dubai i rappresentanti del mondo industriale ed economico italiano.

All’incontro, promosso dalla Camera di commercio italiana negli EAU , erano presenti insieme al Segretario Generale Mauro Marzocchi; l'Ambasciatore d'Italia, Nicola Lener; il Console Generale, Giuseppe Finocchiaro; il Presedente ICE, Carlo Ferro.



Pichetto ha ricordato alle numerose aziende italiane presenti, tra cui Saipem, Ansaldo Energia, Stellantis e Intesa SanPaolo, come gli Emirati Arabi Uniti siano un importante partner per il nostro Paese in numerosi ambiti: da quello commerciale ed economico, fino a quello culturale e della ricerca scientifica. Nel corso dell'incontro il Viceministro si è confrontato con gli imprenditori e con le autorità istituzionali sui principali temi dell'agenda politica, anche alla luce della situazione economica italiana e dell' attualità internazionale.