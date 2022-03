Bici, batterie per auto e 20 sacchi di bottiglie: il "tesoro" di rifiuti del Po in secca

Biciclette, monopattini, batterie per auto, ben 20 sacchi di bottiglie di plastica, giubbotti e rifiuti di vario genere. È questo il "tesoro" di spazzatura che ha restituito questa mattina il Po , durante una pulizia straordinaria fatta dagli addetti dell' Amiat su richiesta dal Comune di Torino.

"Uno degli inverni più caldi degli ultimi 60 anni"

A causa della scarsità di piogge e neve, così come di un inverno mite, il fiume risulta in secca. Come denunciato nelle scorse settimane dal direttore generale dell'Arpa Angelo Robotto si tratta di uno "dei periodi più caldi mai rilevati negli ultimi 60 anni". Un'anomalia frutto del cambiamento climatico.