Ex modella scomparsa nel 2001 nell'Astigiano, giovedì seppelliti a Rivoli i resti di Federica Farinella

Saranno seppelliti giovedì 3 marzo alle 14.30, nella chiesa San Giovanni Bosco di Rivoli, i resti di Federica Farinella, l'ex modella scomparsa dalla casa di campagna di Chiusano nell'Astigiano nel 2001. "Finalmente riesco ad assicurarti il riposo che meriti lassù tra gli angeli - scrive sui social il padre Francesco, vicepresidente nazionale dell'associazione Penelope che si occupa di persone scomparse - Io ti posso assicurare che continuerai a vivere nel mio cuore e che quando il Signore mi chiamerà potrò riabbracciarti e godere di quel sorriso dolcissimo che regalavi sempre. Mia dolcissima Federica, io spero solo che tu non abbia sofferto...".

La giovane si era allontanata dalla casa di campagna di Chiusano, dopo un pranzo con la famiglia per non farvi più ritorno. Da poco aveva rinunciato al sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo, delusa dallo scandalo Vallettopoli e dalle accuse per alcuni volti noti di quel mondo di avere indotto alla prostituzione giovani aspiranti attrici. Federica si era resa conto che quel mondo non faceva per lei ed era tornata a vivere con la famiglia a Rivoli, nel Torinese.

Il giorno della sua scomparsa era tranquilla in attesa del pranzo, leggeva un libro e all'improvviso di lei si è persa ogni traccia fino alla fine del 2020, quando resti umani vennero ritrovati a poca distanza dalla casa.

Dall'esame del Dna nessun dubbio che si trattasse di lei ma la vicenda resta avvolta dal mistero.