Spaccio, sette arresti in poche ore

Sette persone provenienti dall’Africa Centrale sono state arrestate dalla polizia a Torino nelle ultime ore, nel contesto di servizi di prevenzione svolti in varie aree della città.

In un caso, i poliziotti di Barriera Nizza hanno arrestato nelle vicinanze dei parcheggi Gtt della Stazione Porta Nuova un trentenne ivoriano: il pusher aveva appena ceduto un pezzo di hashish a un cittadino italiano, dietro il compenso di 10 euro; inoltre, il soggetto arrestato aveva nelle sue tasche anche del crack. L’acquirente è stato sanzionato.

Poche ore prima, gli agenti della Squadra Volante avevano arrestato in via Brandizzo un ventinovenne di nazionalità nigeriana sorpreso a cedere due dosi di crack a un cittadino italiano dietro il compenso di 50 euro.

Infine, nella notte di lunedì, agenti del commissariato Centro e di Barriera Milano sono intervenuti in uno stabile di corso Vigevano ove si aveva il fondato motivo di ritenere che si nascondesse un latitante. Nell’alloggio, un piccolo monolocale, oltre al ricercato, un cittadino senegalese di 33 anni colpito da un ordine di carcerazione, erano presenti altri 3 connazionali ed un gambiano: avendo tutti e 5 i soggetti, nella loro disponibilità, lo stupefacente rinvenuto nell’alloggio (408 dosi di eroina, cocaina e crack, per un peso complessivo di 364 grammi) sono stati tutti arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.