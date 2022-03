Ucraina, appello dei consoli della Moldova: "Italiani, accogliete mamme e bambini"

Appello dei Consoli onorari della Moldova ad alcune città italiane tra cui Torino, che - in considerazione della rapida crescita nel numero delle famiglie ucraine che negli ultimi giorni si sono rifugiati in Moldova - stanno organizzando, in attesa che le autorità diplomatiche definiscano l'apertura dei cosiddetti corridoi umanitari, un piano di disponibilità allo ospitalità temporanea di mamme e bambini presso le case di italiani.

"Chiediamo a chiunque abbia la possibilità e la volontà di ospitare i piccoli e i genitori - si legge su Facebook - di chiamare i numeri telefonici che i Consolati Hanno dedicato a questo servizio indicando eventuali disponibilità e saranno immediatamente posti disposizione delle organizzazioni internazionali per il trasferimento in sicurezza dei rifugiati".

Per Torino i numeri da chiamare sono 331.2646241 - 334.1766164 - 348.3582588.