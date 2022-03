Nichelino rende omaggio ai 100 anni dell'ex carabiniere Michele Melfa

Il mese scorso Nichelino aveva celebrato il centenario di nonna Aurelia Biestro, oggi, 1° marzo 2022, il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore alla Terza Età Giorgia Ruggiero sono stati ospiti alla sede dei Carabinieri in congedo per portare a Michele Melfa gli auguri a nome di tutta la Città per aver raggiunto il prestigioso traguardo del secolo di vita: un uomo che con la sua forza e la sua tenacia rappresenta un esempio di determinazione per l’intera comunità.

Melfa è stato autista del generale Dalla Chiesa, negli anni bui del terrorismo, arrivando poi a congedarsi da vice brigadiere, dopo una vita trascorsa nell'Arma. Non a caso, a festeggiarlo era presente anche il comandante provinciale dei carabinieri Claudio Lunardo.

"Dal 1941 al servizio di Nichelino e della legalità"