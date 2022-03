Coronavirus, slitta a domani il via in Piemonte alla quarta dose per gli immunodepressi

Slitta a domani il via in Piemonte alla quarta dose per gli immunodepressi

Slitta a domani, mercoledì 2 marzo, il via in Piemonte alla somministrazione della dose booster per gli immunodepressi. Per un disguido informatico gli sms di convocazione per le somministrazioni previste stamattina della quarta dose non sono stati recapitati, così gli hub sono rimasti vuoti.

Il Csi ha risolto subito il problema e sta provvedendo a inviare le convocazioni, riprogrammate a partire da domani pomeriggio. La platea è di oltre 55.000 persone e 31.500 hanno già maturato i 120 giorni necessari dal completamento del ciclo primario con la dose addizionale.