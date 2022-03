Aeroporto di Caselle: nuovi voli Volotea per Atene e Santorini

La compagnia aerea low-cost Volotea vara due nuovi collegamenti internazionali dall'aeroporto di Torino: dal 27 maggio sarà operativa la rotta Torino-Atene e dal 4 luglio il collegamento con Santorini.

Il volo per Atene avrà due frequenze settimanali (lunedì e venerdì) e prevede un'offerta di 12.000 posti in vendita, mentre quello per Santorini decollerà ogni lunedì, con un'offerta totale pari a 6.800 posti.

I 2 collegamenti sono in vendita da oggi, 2 marzo, su tutti i canali Volotea. Le destinazioni raggiungibili dal capoluogo piemontese durante i mesi estivi, salgono così a 11 (erano 8 nel 2019) con un'offerta di oltre 240mila posti in vendita per la Summer '22 (+27% rispetto al periodo aprile-ottobre 2019).

"Siamo entusiasti di poter annunciare l'avvio di 2 nuove rotte internazionali presso l'Aeroporto di Torino. I passeggeri in partenza dallo scalo avranno tante opzioni di viaggio a prezzi economici per decollare verso la Grecia. Con i nostri voli puntiamo a sostenere il rilancio dell'intero settore turistico, così duramente provato dagli ultimi anni di pandemia", commenta Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. "Siamo soddisfatti che Volotea abbia deciso di ampliare l'offerta da Torino. Con questi due nuovi collegamenti cresce l'offerta dei voli disponibili da Torino per la prossima estate. Il rafforzamento dell'offerta sulla Grecia da parte di Volotea rappresenta un valore aggiunto per il nostro scalo, da cui ora saranno accessibili grazie alla compagnia aerea ben 4 destinazioni elleniche: oltre ad Atene e Santorini, sono confermate anche Skiathos e Mykonos", sottolinea Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport.