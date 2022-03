Anno Europeo dello Sport, Ricca: “Puntiamo ad avere un milione di piemontesi tesserati”

E’ iniziato l’anno Europeo dello Sport in Piemonte e la Regione ha in programma un 2022 che mira a rilanciare l’attività motoria tra i suoi cittadini.

“Il nostro obiettivo con questi grandi eventi, uniti a eventi di promozione diffusi sul territorio, è di riportare entro il 2024 la gente a muoversi e arrivare così a un 1 milione di persone tesserate, ovvero almeno un piemontese su due che fa sport almeno una volta alla settimana” spiega l’assessore allo sport Fabrizio Ricca, in questi giorni a Expo Dubai proprio per presentare le prossime grandi iniziative e le Universiadi 2025 - A inizio mandato ci eravamo dati come obiettivo di essere la Casa dello Sport e con quest’anno siamo sulla buona strada per diventarlo. Lo sport è motore di turismo e gli eventi di quest’anno saranno la sua benzina”.

Evento clou sarà la seconda edizione delle Nitto Atp finals, in programma a Torino a novembre, ma attorno ruoteranno altre iniziative che si prevede possano portare circa 300 mila tra atleti e staff, su tutto il Piemonte e di coinvolgere due milioni di cittadini. Il tutto per un investimento da parte della Regione di 8 milioni di euro.

“Vogliamo creare programmi e iniziative di avvicinamento allo sport soprattutto puntando sui giovani. Prima della pandemia avevamo 800 mila piemontesi tesserati, dopo il Covid il numero è rallentato dopo lo sport, ora puntiamo ad aumentarlo”.

Il Galà di presentazione dell’anno Europeo dello Sport, sarà il 21 marzo alla Reggia di Venaria.

Gli eventi

Tra gli eventi già confermati, il Campionato del Mondo Universitario di Golf dal 18 al 23 luglio, preceduto dal Campionato Nazionale, il 23 e il 24 aprile.

Dall’8 al 10 luglio si svolgerà il Torneo Internazionale di Ginnastica Acrobatica

Il 13 e il 14 agosto si terrà un importante evento europeo di Canottaggio a Verbania.

Torna il Campionato Italiano di Corsa in Montagna che si terrà il 15 e il 16 giugno in Val Susa. Il 12 dicembre sarà la volta della corsa campestre con la gara europea di Cross Country alla Reggia di Venaria a La mandria.

Il Campionato Italiano di Tuffi avrà due appuntamenti dal 18 al 20 marzo e dal 1 al 3 aprile.

Dal 22 al 24 luglio ci sarà il Campionato Internazionale di Orientieering, mentre a luglio ci sarà la Cappa Mondiale del circuito Pro Am di Sci nautico nel novarese.

Per quanto riguarda il Tennis le finali di serie A saranno a dicembre, dopo le ATP. Ad aprile al via le qualificazioni del Torneo BNL maschile e femminile a Torino.

Tra febbraio e ottobre invece il tiro con l’arco sarà protagonista con dieci eventi e con il campionato mondiale l’8 e il 9 ottobre al Centro Nazionale di Cantalupa.

Il tiro al volo (FITAV), sarà a Biella con quattro eventi tra aprile e settembre. Sempre a Biella si terranno a novembre i Campionati Italiani Giovanili di Tennistavolo, mentre dal 23 al 27 marzo si terranno i Campionati Assoluti.

Dal 3 al 7 agosto Torino ospiterà i Campionati mondiali di Twirling all'ex Pala Ruffini.

Per la pallavolo (FIPAV) si giocherà il Campionato Seniores maschile con la partita Usa-Giapppne, in preparazione del Mondiale di Russia, dal 14 al 22 agosto. Si terranno poi dall’11 al 17 luglio i campionati italiani femminili di under 14, under 18 e under 20.

Ivrea ospiterà la Coppa Europea di Canoa e Kayak dal 24 al 26 giugno e il Campionato Mondiale under 23 dal 5 al 10 luglio.

Per la prima volta a Torino, il 2 e 3 luglio si svolgerà anche il Campionato Mondiale di Street Golf.

Dodici gli eventi di vela che si terranno poi tra aprile e dicembre sul Lago Maggiore.

Lo Sci d’erba giocherà la Coppa del Mondo a luglio a Torino su una location ancora da definire.

Sullo sport invernale, la Regione sta lavorando per la Coppa del Mondo di Sci femminile a Sestriere a dicembre, gara che era già stata ospitata nella località sciistica a gennaio 2020, mentre tra marzo e giugno si svolgeranno 16 eventi di Pattinaggio a rotelle con le specialità di velocità, free style, artistico e su pista.

Anche il triathlon tra le iniziative dell’anno europeo dello sport con la Triathlon Cup il 7 e l’8 maggio.

Appuntamento con le arti marziali con la Competizione Nazionale e Interregionale di Taekwondo, che si svolgerà da ottobre a dicembre, il 10 e 11 dicembre e con il Campionato Europeo Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali). Mentre Biella ospiterà il Campionato di Pugilato.

Il 23 e il 24 giugno sarà la volta del Campionato Nazionale di Arrampicata a Grugliasco.

Le finale per lo scudetto di Hockey su prato si svolgeranno con 13 eventi da maggio a settembre e vedranno l’inaugurazione del nuovo campo a Torino a inizio della competizione. L’intervento sarà realizzato con i fondi della regione e prevede il cambio del tappeto di erba per un costo di 250 mila euro.

Per quanto riguarda il calcio è confermato il campionato femminile under 15, under 17 e della primavera tra maggio e giugno, oltre alla finale di Champions League femminile il 21 maggio allo Juventus Stadium e le finali di A e B maschili di calcio a cinque.

Il Rally Internazionale di Alba sarà a giugno dal 23 al 25 giugno.

Dopo il campionati di baseball del 2021, Torino ospiterà il Campionato Europeo di Softball, dal 15 al 20 agosto.

Grandi eventi anche sul ciclismo: il Giro d’Italia 2022 arriverà il 21 maggio a Torino dopo aver fatto tappa a Cuneo, Santena e Rivarolo, mentre la Gran Piemonte partirà a ottobre da Beinasco per arrivare sui laghi, infine la Milano Torino che arriva a Rivoli il 16 marzo.