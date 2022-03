"La metro 1 ci ha tolto i bus: riattivate le fermate del 63/". I residenti di Nizza Millefonti si mobilitano

Il prolungamento della metro 1 fino a piazza Bengasi ha "tolto" bus ai residenti di Nizza Millefonti, che si mobilitano con una petizione per chiedere il ripristino di due fermate su via Nizza e via Genova. Siamo nella ex Circoscrizione 9, un territorio che negli ultimi anni ha scontato disagi sia dal punto di vista commerciale che viabilistico per il cantiere della linea 1. Tagliata fuori l'area tra via Vinovo e piazza Bengasi L'arrivo ad aprile 2021 della metro in piazza Bengasi ha determinato modifiche al trasporto pubblico, con l'introduzione del nuovo 63/ che collega piazza Caio Mario e piazza Carducci ricalcando il vecchio percorso del 18. Gtt ha poi cancellato la linea 1 e rimodulato il tracciato della linea 35, tagliando però di fatto fuori l'area compresa tra via Vinovo e piazza Bengasi. Anziani faticano a usare metro

Una zona - come ha spiegato Massimo Giaretto, tra i presentatori della petizione - "dove sono presenti molti anziani, con problemi di deambulazione e che faticano ad usare la metro". Persone che in questo momento sono impossibilitate, o comunque in forte difficoltà, a "raggiungere il centro civico di corso Corsica 55 - dove sono presenti l'anagrafe, la biblioteca e il poliambulatorio Asl -, così come la zona degli ospedali". "Mia mamma - gli ha fatto eco Alessandro Pampanoni, secondo firmatario dell'atto oltre ad Emilia Ansaldi - ha 81 anni: per quelle persone che vivono sull'asse di corso Maroncelli l'accesso alla linea 1 non è immediato". Presenti molte scuole

Un'area ad alta densità, dove sono presenti l'istituto comprensivo "Peyron-Umberto I", tre scuole materne tra via Vinovo e via Ventimiglia e l'Itis Pininfarina che ha "1.700 studenti provenienti da Torino e provincia: al momento è totalmente assente un collegamento tra Lingotto e piazza Bengasi". Ripristinate le fermate bus