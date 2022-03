Festa della Donna, a Grugliasco una camminata aperta a tutti nel parco Porporati

L’Asl TO3, in occasione della giornata internazionale della Donna il 6 marzo sarà presente a Grugliasco alla manifestazione “Just the woman I am - virtual” per una camminata aperta a tutti, organizzata dalle associazioni “Iride” e “Se non ora quando?”

La partenza è prevista alle ore 15.15 dal Parco Porporati, di fronte al monumento per la pace (tra via Lupo e viale Echirolles) e il percorso proseguirà sino al Parco Paradiso con rientro. Si tratta di un tracciato in piano adatto a tutti, lungo le aree verdi del Polo Universitario.

Per l’occasione, in prossimità del punto di partenza sarà presente un gazebo col personale dell’Asl TO3 dell’attività di Prevenzione Serena, al fine di sensibilizzare la popolazione ad eseguire lo screening per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto messo a punto dalla Regione Piemonte. Inoltre, per chi ne farà richiesta, sarà effettuato il calcolo del BMI a cura del personale sanitario.