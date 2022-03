Rivoli, bus di linea prende fuoco in corso Allamano: a bordo soltanto l'autista, illeso

Un autobus Gtt della linea 1432 ha preso fuoco oggi pomeriggio in corso Allamano, all'altezza di Rivoli, per cause ancora da accertare.

A bordo del mezzo, che era in marcia vuoto diretto al capolinea di Alpignano, dove sarebbero saliti i passeggeri, c'era solo l'autista, che per fortuna è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, che ha chiuso il corso in direzione Rivoli centro. Disagi alla viabilità e molta paura per gli automobilisti che hanno visto l'autobus andare in fiamme e l'alta colonna di fumo nero che si è formata.

Il bus è stato completamente distrutto.