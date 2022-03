Aspettando il 21° Glocal Film Festival, due eventi speciali a Torino

dopo la riprogrammazione estiva del 2020 e l’edizione online del 2021 il Glocal Film Festival è pronto a tornare in sala. La 21ª edizione del festival dedicato al meglio della cinematografia regionale sarà a Torino al Cinema Massimo MNC dal 10 al 14 marzo.

Organizzato dall’ Associ azione Piemonte Movie e diretto da Gabriele Diverio , il festival accenderà i proiettori il 4 e il 6 marzo per due speciali eventi “Aspettando il Glocal” .