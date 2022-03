Guerra in Ucraina, da Torino 35 avvocati si mobilitano per profughi

Sono 35 a Torino gli avvocati che hanno aderito alla mobilitazione delle toghe indetta dal Consiglio nazionale forense (Cnf) per garantire assistenza legale ai profughi dall'Ucraina. L'ordine degli avvocati del capoluogo subalpino trasmetterà l'elenco al Cnf e attiverà, come da indicazioni, un "contact point" riconducibile alla propria sede.

"La risposta che ci è arrivata dai nostri iscritti - ha commentato la presidente, Simona Grabbi - è estremamente positiva e conferma la grande attenzione dell'Avvocatura torinese su questi temi delicatissimi".

Fra gli aderenti figura Lorenzo Trucco, presidente nazionale dell'Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione). "Stiamo tutti aspettando - spiega - che si completi la cornice normativa entro la quale dovremo muoverci. Gli strumenti per una procedura rapida ci sono già. La possibilità di applicare per la prima volta la direttiva europea 55 del 2001 è un grande passo avanti. Potrebbe sorgere qualche complicazione per le persone che arrivano dall'Ucraina ma non sono cittadini ucraini (gli studenti universitari di origine indiana o africana, ndr) ma so che si sta affrontando il problema. Confido in una soluzione positiva".