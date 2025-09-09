Federalberghi e Turismo Torino insieme per potenziare la vendita della Torino+Piemonte Card

Incrementare i servizi offerti dalle strutture ricettive – alberghiere ed extra-alberghiere – ai propri ospiti e migliorare l’esperienza del visitatore e la fruizione delle risorse turistiche.

Sono i due obiettivi dell’iniziativa che vede la collaborazione tra Federalberghi e Turismo Torino e Provincia per potenziare la vendita presso le strutture ricettive della Torino+Piemonte Card, la card turistica che prevede l’ingresso gratuito nei più importanti musei e mostre di Torino, castelli, fortezze e Residenze Reali del Piemonte oltre che riduzioni sui principali servizi turistici di Torino e tariffa speciale per l’acquisto di biglietti del trasporto pubblico Gtt “Tour” 48 o 72 ore.

Semplice la procedura: ogni singola struttura ricettiva riceverà un codice promozionale personalizzato da Turismo Torino e Provincia da comunicare on line, sul sito o via mail, o vis a vis in reception; al visitatore non resta che acquistare la Torino+Piemonte Card on line su turismotorino.org e utilizzare QR CODE generato da utilizzare subito presso i musei.

“Le strutture turistico-ricettive sono per il turista uno dei primi interlocutori e punto informativo sulla destinazione – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – anche in quest’ottica la card di Turismo Torino e Provincia è certamente un’utile iniziativa, uno strumento prezioso per visitare la Città e molte delle proposte culturali. La struttura, inoltre, viene inserita nell’elenco dei punti vendita sul sito turismotorino.org e potrà beneficiare di benefit come visite dedicate e formazioni”

“Dotare l’hotel di un canale di vendita personalizzato digitale e sostenibile – sottolinea Marcella Gaspardone, Dirigente di Turismo Torino e Provincia – è in linea con il nostro percorso di digitalizzazione totale orientato alla sostenibilità e in sintonia con le best practice a livello europeo garantendo inoltre una serie di benefit riservati alle strutture che generano il maggior numero di vendite tramite il proprio codice”.

Il visitatore potrà infatti beneficiare di una riduzione del 20% sulla linea di local merchandising “Saluti da Torino”, evitare eventuali code presso gli Uffici del Turismo e visitare subito i musei aderenti alla Torino+Piemonte Card.