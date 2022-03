Boom di cantieri per i bonus, ma "lo Stato non investe per i controlli": presidio in piazza Castello [VIDEO]

I Bonus facciate e 110 hanno fatto "esplodere" i cantieri a Torino, così come nel resto d'Italia, ma la Stato "non investe sui controlli". È questa la denuncia che arriva dai dipendenti dell'Ispettorato del lavoro, che questa mattina hanno organizzato un presidio in piazza Castello davanti alla Prefettura.

"Controlli per Inps e Inail"

Nel 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, sulla quale però "non sono mai stati messi fondi. Continuano ad attribuirci competenze: attualmente svolgiamo controlli per conto dell'INPS e dell'Inail". Nel dettaglio i dipendenti della PA si occupano di verificare il rispetto delle normative nei luoghi di lavoro, che la gente sia pagata secondo quanto stabilisce il contratto, che i contributi siano versati, di sicurezza nei cantieri e dell'applicazione dei protocolli contro il Covid-19. Due aspetti, questi ultimi, particolarmente rilevanti alla luce del boom negli ultimi mesi del settore edile per i bonus e della pandemia.

"Stato non investe per i controlli"

"Le aziende - continuano - hanno costi sempre più ingenti per mettersi in sicurezza, mentre lo Stato non investe per i controlli: che senso ha fare delle norme, se poi non ci sono le persone per controllare?". Nel capoluogo piemontese i dipendenti dell'Agenzia sono circa un centinaio, ma gli ispettori che effettuano i controlli sono appena 4-5: l'età media poi è di 48 anni.

"Nelle aziende solo multe"