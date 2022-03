Scatola nera "truccata" a bordo del mezzo pesante per nascondere le ore di guida: il conducente finisce nei guai

Ieri mattina, in via Pianezza angolo Via Aglietta, durante un servizio di controllo sui trasporti professionali, gli agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale e del Comando Territoriale V hanno fermato un autoarticolato con targa italiana classificato come mezzo d’opera.

Il conducente, titolare di una ditta di autotrasporto piemontese, alla vista della pattuglia si è agitato e ha effettuato dei movimenti che hanno insospettito gli agenti che, specializzati in questo tipo di controlli, dopo aver analizzato la scatola nera del mezzo, hanno scoperto il motivo di quell’agitazione. L’uomo aveva appena estratto dal tachigrafo digitale la carta tachigrafica appartenente alla moglie (scheda che registra i tempi di guida) per inserire la sua. La memoria del tachigrafo ha anche rivelato che l’escamotage era stato utilizzato per più volte e in giorni diversi.

Un trucchetto che consentiva al conducente di raddoppiare le ore di guida consecutive consentite dai regolamenti a discapito delle ore di riposo, andando in tal modo a compromettere la sicurezza stradale.