Al Mauto la proiezione del film "Enzo Ferrari - Il rosso e il nero"

Domenica 6 marzo – nell’ambito della rassegna "Storie di Corse" – si terrà il secondo degli incontri in programma, realizzato in collaborazione con il Glocal Film Festival: alle 17.30, nell’Auditorium del Mauto, sarà proiettato in anteprima italiana il docufilm "Enzo Ferrari - Il rosso e il nero" di Enrico Cerasuolo, prodotto da ZENIT Arti Audiovisive in collaborazione con il canale franco-tedesco Arte e Rai Documentari, con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund.

Il mito della Ferrari, amata da milioni di tifosi e oggetto del desiderio che non passa mai di moda, è nato dal sogno di un bambino di nome Enzo. L’uomo dai proverbiali occhiali scuri ha dedicato la sua vita all’amore per l’automobile, tra successi e drammi, chiari e scuri, rosso e nero. Attraverso la sua voce e archivi d'epoca, il film ripercorre la carriera e la vita personale di uno degli italiani più famosi al mondo. Dietro la leggenda, chi è stato davvero Enzo Ferrari?

Ospiti speciali presenti in sala il regista Enrico Cerasuolo, Gian Paolo Ormezzano - giornalista e scrittore - Luca Dal Monte - biografo di Enzo Ferrari - e Paolo Manera - Direttore di Film Commission Torino Piemonte Piemonte Doc Film Fund – che dialogheranno con Mariella Mengozzi – Direttore del MAUTO e con Gabriele Diverio – Direttore Glocal Film Festival.

L’evento, immaginato insieme all’associazione Piemonte Movie, è una delle due date di avvicinamento al 21° Glocal Film Festival, manifestazione che da giovedì 10 a lunedì 14 marzo mostrerà sullo schermo del Cinema Massimo MNC il meglio della produzione breve e documentaristica della passata annata.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.