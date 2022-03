Nichelino scende in campo contro le delocalizzazioni per la difesa dell'occupazione in città

Dinamiche preoccupanti, le quali denotano l’urgente esigenza di attivazione di un concreto Piano Industriale Nazionale, con eventuale ricorso a espropri e investimenti pubblici così come previsto dall'articolo 43 della stessa Costituzione. "Voglio fare un ringraziamento a Potere al Popolo e al Collettivo di Fabbrica - lavoratori Gkn Firenze per averci fornito gli strumenti necessari per la stesura del documento e la sua successiva presentazione in Consiglio comunale", ha detto l'assessore al Lavoro Fiodor Verzola. "Ora tocca alla politica trovare soluzioni concrete alla drammatica piaga delle delocalizzazioni", ha aggiunto Paolo Arlotti dei Comunisti Nichelino.