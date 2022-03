Il punto sulla situazione militare della guerra in Ucraina, Il caso delle armi inviate dall’Unione Europea, l’impossibilità da entrambe le parti di arrendersi o ritirarsi, le previsioni su come potrà andare a finire sono al centro del colloquio con generale Marcello Bellacicco, già vertici delle forze Nato e dopo le sue esperienze in Afghanistan ospite della nostra redazione di via Schiva a Imperia.