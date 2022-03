Italia Foodball Club: enogastronomia e calcio insieme per scoprire le grandi città in modo diverso. Ospite della nuova puntata Stefano Sorrentino

Prosegue domenica 6 febbraio la nuova stagione di Italia Foodball Club, in anteprima sul circuito dei quotidiani MoreNews. Dieci puntate che il giornalista Vito Romaniello, storyteller dei territori, ha girato nel Nord-Ovest, per compiere un viaggio sportivo all’insegna della tradizione e del gusto, insieme a grandi campioni. Calcio e cibo uniti in un progetto nato con Expo 2015, che mette al centro di ogni scaletta il Made in Italy.

«Un po’ come giocare sempre in casa - dice sorridendo Vito Romaniello - Si tratta di raccontare i luoghi partendo dalle origini, attraversando alcuni dei punti più caratteristici e assaporando quello che ha da offrire l’immenso patrimonio dei prodotti tipici italiani. I campioni del calcio ricordano gli esordi e le emozioni legate alla propria carriera, ma anche i gusti e i sapori che li hanno accompagnati e le specialità scoperte nei posti dove hanno giocato. Pensando al Gruppo Editoriale MoreNews ho esplorato la Liguria, il Piemonte, la Valle d’Aosta, partendo dalla Lombardia, regione nella quale vivo».

Un modo originale per parlare di Made in Italy, anche imitato su diverse piattaforme: «Vuole dire che l’idea è buona. L’importante è trasmettere l’entusiasmo che si prova quando pensi ad una trasferta. Seguire la squadra del cuore rappresenta l’occasione per visitare il Paese dei Borghi, gustare i tanti prodotti DOP e i vini DOCG. Produttori e cuochi parlano della storia e dei segreti che si trovano nei piatti che propongono. Ogni puntata offre l’occasione per rispolverare la storia di un luogo, uno stadio e le curiosità sui colori della maglia. Dagli spalti alla tavola, andata e ritorno».

Quale campione conosceremo e in che città viaggeremo nella prossima puntata? Romaniello ci offre una prima anticipazione: «La nuova puntata si occupa del Piemonte, più precisamente di Torino, dove incontreremo Stefano Sorrentino, ex portiere di Juventus e Torino»

E… Per quanto riguarda il gusto? «A Torino incontreremo il noto pizzaiolo Domenico Cammarano».

Appuntamento dunque a domenica 6 marzo, alle 21.00, sul nostro quotidiano in homepage e sulla nostra pagina Facebook.