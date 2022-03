“Amore non è violenza”, la nuova panchina rossa nella sede della Cisl

“Amore non è violenza”, è la scritta semplice ma incisiva che compare sulla nuova panchina rossa nel cortile della sede Cisl di via Madama Cristina 50.

Rosatelli: "Simbolo di fratellanza"

“Caratteristica delle donne quella di partire da sè con un sguardo universale di pace e di giustizia - commenta l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Torino Jacopo Rosatelli - questa panchina ha un valore molto alto, in un contesto come questo. È un simbolo potente di fratellanza, di una città gentile che consente alle persone di riposarsi. La consapevolezza di subire una violenza fa parte di un percorso di emancipazione, che una volta non era scontato. Capire che non ha mai una giustificazione, è importante. Se riusciremo ad avere una parità in ogni aspetto, costruiremo un mondo migliore”.

Sulla panchina il numero antiviolenza “1522”

Posizionata di fianco alla statua del fondatore della Cisl, Giulio Pastore, e sotto la grande mimosa fiorita, la panchina, realizzata da Nadia Berta, simbolo della lotta alla violenza sulle donne è stata inaugurata in occasione dell’8 marzo. Davanti, un paio di scarpe rosse che rappresentano tutte le donne rimaste vittime di violenza.

Sulla panchina il numero di emergenza antiviolenza e stalking “1522”.

Maccari (Cisl): "In campo a favore della pace"

“Momento importante in un periodo storico drammatico che viviamo tutti i giorni - aggiunge Cristina Maccari, segreteria Cisl - quella della guerra, abbiamo voluto sistemare le bandiere con al centro la bandiera dell’Ucraina. Oggi, donne, mamme e nonne coraggiose stanno scappando dal Paese per mettere in salvo i propri bambini o che restano per combattere. Obiettivo di tutti è la pace”.

L’inaugurazione è stata anche occasione di raccolta fondi per il popolo ucraino a cura del Sermig.