Buon successo per Just The Woman I Am a Bardonecchia

Just The Woman I am a Bardonecchia (foto di Gian Spagnolo)

Ieri, domenica 6 marzo, si è svolta anche a Bardonecchia l’ottava edizione di Just The Woman I Am On The Road, corsa/camminata di 5 chilometri non competitiva, organizzata a sostegno della ricerca sul cancro, dall’Università degli Studi, dal Politecnico e dal Centro Universitario Sportivo di Torino (CUS), braccio operativo del mondo accademico torinese.

Evento sportivo benefico che quest’anno a causa delle vigenti disposizioni volte a prevenire la pandemia, si è svolto in modalità Virtual, ovvero con partenze autonome in fasce orarie, senza assembramenti.

Gli organizzatori, visti i tragici eventi che interessano le popolazioni ucraine, hanno chiesto a tutti i partecipanti di dare un messaggio di pace scrivendo sulla propria maglietta “NO WAR”.

La Civica Amministrazione di Bardonecchia quest’anno ha deciso di sostenere la manifestazione tracciando un percorso cittadino di 5 chilometri ben segnalato JTWIA, con partenza e arrivo da piazza Alcide De Gasperi, inaugurato ufficialmente domenica 6 marzo con una camminata di circa un’ora che ha allineato al via cento persone suddivise in piccoli gruppi in maglietta, con bambini al seguito, muniti di zainetto rosa.