Cottarelli e Fornero ospiti a Pianezza, che sogna di far nascere un competence center tutto suo

" Per la nostra città - commenta il vicesindaco di Pianezza, Antonio Castello - è stata l'occasione per raccontare e presentare il nostro progetto volto alla creazione di un centro di ricerca e sviluppo e di formazione per la mobilità elettrica di eccellenza, un progetto nato grazie alla grande disponibilità e intuito e del Magnifico Rettore del Politecnico Guido Saracco , dell’ingegner Alberto Dal Poz , dell’ingegner Pietro Mulatero e dello staff della Grob ".

"Ci preme sottolineare - conclude il vicesindaco di Pianezza - come Cottarelli e la stessa Fornero siano rimasti entusiasti di questo modello di collaborazione tra comuni, imprenditori e mondo scientifico, esempio virtuoso di sinergia positiva . E noi, in attesa di ottenere i fondi necessari, non possiamo che esserne davvero orgogliosi. Grazie a Domenica Solinas per la grandissima collaborazione nell’organizzare tali eventi, ai Pianezzesi per la presenza, agli amministratori locali, ai sindaci di Druento, di Collegno, San Gillio, Givoletto e Valdellatorre, all’ex sindaco oggi consigliere del comune di Alpignano, al Patto Territoriale presenti con D’Ottavio e Ballacchino, alle aziende del territorio, al Politecnico di Torino per la fattiva collaborazione e soprattutto alla professoressa Fornero e al professore Cottarelli per la loro presenza e disponibilità".