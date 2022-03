Grugliasco, un'isola felice grazie al progetto "Durante e dopo di noi" in aiuto dei disabili

La Città di Grugliasco e il Consorzio Ovest Solidale stanno lavorando per sostenere l’attivazione di progetti integrati e personalizzati sul territorio. Insieme hanno deciso di scegliere Grugliasco come sede di una vera e propria abitazione per aiutare i disabili a intraprendere un percorso di vita indipendente

Grazie alla sinergia e al contributo di diversi Enti del Terzo Settore che lavorano sul territorio, l'Isola Che non C'è, Polaris, Terra Comune e la Cooperativa Il Punto, il progetto si prefigge di attivare alcuni laboratori volti a far acquisire competenze legate all'economia domestica, alla gestione del denaro, alla cucina, alla cura di sé nonché all'alfabetizzazione informatica, affinché possano essere usate inizialmente nelle palestre di autonomia.

A Grugliasco la prima palestra di autonomia sarà all'Isola che non c'è dove, alcune persone in situazione di fragilità, con il prezioso supporto dei volontari dell’associazione, stanno svolgendo percorsi di attivazione sociale sostenibile: in un’ottica di restituzione sociale stanno sistemando l'appartamento, che si chiamerà Isola Felice, tinteggiandolo e operando piccoli lavori di manutenzione per far sì che possa essere usato in tempi brevi.