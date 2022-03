La parrocchia di Moncalieri attiva otto posti letto per i profughi in arrivo dall'Ucraina

Da ieri Moncalieri è impegnata attivamente sul fronte degli aiuti all'Ucraina, tormentata e devastata dalla guerra scatenata da Putin, con il sindaco Paolo Montagna che ha raccontato di aver ricevuto anche di domenica "tante telefonate e messaggi di persone che si sono messe a disposizione. Per dirci io ci sono, contate su di noi".

Ma il primo cittadino ha raccontato la gioia di una telefonata "più speciale delle altre". Quella di Don Manuel Lunardi, da fine 2021 nuovo parroco di Moncalieri. "I volontari della parrocchia hanno lavorato per tutto il giorno: abbiamo preparato 8 posti letto. Per le persone in fuga dell'Ucraina. Noi ci siamo, contate su di noi".

Otto posti letto per i profughi ucraini