Collegno, il Pd cittadino chiama alla lavagna la nuova Città metropolitana: "Ora dedicatevi al Liceo Curie-Levi"

Il Partito Democratico di Collegno richiede alla nuova amministrazione metropolitana di accelerare i tempi per bandire la gara d'appalto per l'ampliamento del Liceo Curie-Levi .

" Chiedo al nuovo Sindaco Stefano Lo Russo e al Vice Sindaco Jacopo Suppo di mettere in cima alle tante cose da fare a livello metropolitano, la gara per il recupero di Villa 6 nel Parco Generale Dalla Chiesa - dice Angelo Gennaro segretario del Circolo del Partito Democratico-. Siamo consapevoli del fatto che molti sono i progetti da curare, ma l'ampliamento del Liceo Curie-Levi è atteso da troppo tempo ".

"Gli studenti reclamano nuovi spazi e servizi ormai diventati essenziali per un istituto molto apprezzato nelle scelte di scuola superiore - aggiunge Gennaro -. Per il PD l'investimento nella qualità della formazione è l'elemento essenziale di uno per lo sviluppo generativo del nostro territorio".



E il segretario del Pd di Collegno conclude: "comprendiamo molto bene quelle che sono le preoccupazioni e le tensioni che ci manifestano studenti e corpo docente; il Liceo di Collegno è un tassello strategico del piano scolastico dell'area metropolitana, motivo per cui si deve agire con celerità, dimostrando la nostra attenzione concreta al mondo della scuola".