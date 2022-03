Torino si schiera per la pace: anche Claudio Marchisio manda il suo messaggio sui social

"Stop it", scritto su uno sfondo nero e con i colori della bandiera ucraina. In una Torino che continua a dire no alla guerra c'è anche un personaggio importante come Claudio Marchisio che prende posizione. E l'ha fatto già nei giorni scorsi, con alcuni messaggi affidati ai social network, dove riscuote sempre molto seguito e successo.



"In questi giorni i volti delle persone di ogni parte del mondo raccontano un'unica storia - dice l'ex centrocampista della Juventus -. Da soli siamo gocce nel mare, ma insieme siamo un oceano. È questa la forza dei social network, è questo quello che siamo chiamati a fare tutti insieme!".