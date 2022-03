Collegno, incontro del vicesindaco metropolitano Suppo con i ragazzi del Curie-Levi

Un otto marzo in assemblea per gli studenti dell'Istituto scolastico Curie- Levi di Collegno insieme al vicesindaco di Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo per fare il punto sui lavori di ediliza scolastica attesi da tempo.

Dopo la firma dell'accordo di programma già avvenuta con la Regione Piemonte, la Città metropolitana entro il mese di aprile avvierà la gara per la ristrutturazione della Villa 6 all'interno del Parco della Certosa di Collegno ed in estate partirà il cantiere che avrà una durata di due anni. Al termine, l'Istituto scolastico Curie-Levi sarà costituito da quattro edifici (Villa 4, Villa 6, palazzina ex-cucine e palestra) immersi nel verde del Parco della Certosa e in grado di ospitare 30 classi di studenti.

La nuova tempistica - come ha spiegato ai ragazzi Suppo accompagnato dal sindaco di Collegno Francesco Casciano - è stata dettata dalla necessità di rivedere i costi del materiale, cresciuti a causa dei diversi lock down e quindi di aggiornare il piano economico.

La Città metropolitana di Torino ha impegnato la propria parte di finanziamento per la cifra di due milioni e 557mila euro e altri 2 milioni e 323mila euro sono finanziati da Regione Piemonte.