Il Covid molla la presa: il Comune di Torino conta di fare cassa con le multe

Più multe ai cittadini torinesi . È questa la previsione del Comune di Torino , che mira a incassare 102 milioni di euro dalle sanzioni per le violazioni al codice della strada nel 2022. Semafori rossi bruciati, precedenze non rispettate e limiti di velocità superati.

Crescono le riscossioni? La previsione del Comune

La cifra che la Città prevede di incassare quest’anno è ben superiore agli 88 milioni definiti in approvazione di bilancio 2021 e ai 97 milioni stanziati in assestamento. L’aumento delle previsioni è dovuto principalmente al “ritorno alla normalità” e alle nuove abitudini di vita dei torinesi.

Con il Covid spostamenti diminuiti

Tari e Imu, cosa cambia

Solo il 55% dei verbali saldato subito

Come annunciato già dal sindaco Lo Russo durante la presentazione dell’aumento dell’aliquota Irpef, Palazzo Civico intende infatti potenziare la lotta all’evasione: da qui la crescita delle due cifre. Attualmente infatti, solo il 55% dei verbali viene saldato subito. La restante quota invece viene recuperata per appena il 10%.

Scendono i mesi di rateizzazione

L’assessora al Bilancio Gabriella Nardelli ha quindi spiegato che la Città sta valutando di aumentare il personale dedicato alla riscossione e migliorare i software informatici per rendere più immediata questa procedura, oltre ad altre azioni ad hoc con Soris. Verranno inoltre ridotti i mesi di rateizzazione dei pagamenti.

Russi (M5S): "Messe ancora le mani nelle tasche dei torinesi"

“L'uovo di Pasqua del Sindaco Lo Russo contiene un'amarissima sorpresa. Dopo avere già aumentato l'IRPEF comunale, la Giunta a trazione PD decide infatti di mettere nuovamente le mani nelle tasche dei Torinesi, prevedendo di incassare per l'anno 2022 ben 102 milioni di euro dalle multe, ovvero 14 milioni di euro in più rispetto al bilancio 2021” commenta Andrea Russi. “Qualcosa mi dice che il prossimo regalo di Natale verrà rispedito al mittente” conclude il capogruppo del M5S in consiglio comunale.