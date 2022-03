Giro di prostituzione maschile in cambio di droga: otto misure cautelari

Favori sessuali in cambio di droga. E' quanto emerso dall'indagine condotta tra le province di Torino e Lecce da marzo a luglio 2021.

In mattinata, i carabinieri della Compagnia Torino Oltre Dora, nell’ambito della stessa operazione, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno fatto scattare otto misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati per i reati, a vario titolo contestati, di violenza sessuale aggravata, rapina in concorso e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine ha appunto consentito individuare l’esistenza di un giro di prostituzione maschile, basato sulla cessione di sostanze stupefacenti in cambio di rapporti sessuali. In tale contesto, si sarebbero consumate due violenze sessuali eseguite con l’utilizzo di GHB, ovvero la "droga dello stupro", nonché una rapina in abitazione.