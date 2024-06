Tentano di derubare un'anziana: scattano le manette per una giovane coppia

Il personale dell’UPGeSP ha arrestato una coppia di giovani ventiduenni di origini rumene gravemente indiziati di tentato furto aggravato dalla destrezza in concorso.

Sono circa le 11 del mattino quando, nei pressi di Corso Regina Margherita, una volante nota un’anziana donna che trasporta un carrello porta-spesa, seguita da una giovane coppia che già da qualche minuto si aggirava con fare sospetto nel quartiere.

Gli operatori seguono da lontano i movimenti della coppia. Non appena l’anziana svolta in via Principessa Clotilde, la giovane immediatamente si accovaccia dietro al carrello, aprendo la parte superiore del carrello con l’intento di portare via con sé una borsetta in tela contenuta al suo interno.

In questo momento intervengono i poliziotti, che hanno intuito che possa trattarsi di un tentativo di furto, e la donna lascia ricadere all’interno del carrello la borsetta.

La coppia viene fermata e sottoposta a controllo; in considerazione della particolare astuzia e rapidità adottate nei confronti dell’anziana al fine di derubarla, i due vengono tratti in arresto per tentato furto aggravato dalla destrezza in concorso.

I procedimenti penali si trovano attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati sino alla sentenza definitiva.