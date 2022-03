Dal 14 marzo, al via la call della terza edizione del concorso letterario “I racconti del gatto nero”

Da lunedì 14 marzo torna la call per racconti brevi del contest letterario “I racconti del gatto nero” giunto alla sua terza edizione.



“Da tre anni il concorso è parte integrante di un festival che da sempre esplora il mondo del fantastico in ogni sua forma, non solo quella cinematografica, - dice il direttore artistico del TOHorror Massimiliano Supporta - la qualità delle opere ricevute nel corso delle precedenti due edizioni è stata altissima, e per noi, per i lettori e per i giurati è stato molto stimolante confrontarsi con queste nuove voci letterarie. Viviamo anni in cui la realtà continua drammaticamente a sfidare la fantasia alzando la posta in gioco, e le chiavi interpretative del fantastico secondo noi sono fra le più adeguate a leggere l’attualità impazzita che abitiamo”.