L'Asl To5 lancia la campagna "Smettere di fumare si può”

“Le patologie fumo correlate continuano a rappresentare la prima causa di morte prevenibile nei paesi industrializzati ed il quarto fattore di rischio di malattia in tutto il mondo”, ha scritto l'OMS in una recente nota. Ed allora il Servizio per il trattamento del tabagismo del Serd di Moncalieri, in collaborazione con l'Asl To5, lancia una campagna di promozione per smettere di fumare.

L’ambulatorio per il trattamento del tagbagismo, offre un percorso di supporto, consulenza, sostegno psicoeducativo e terapeutico ai fumatori attraverso interventi individuali e/o di gruppo. Chi lo desidera può accedere su appuntamento telefonico. Non è richiesta la prescrizione del medico di famiglia e non è previsto il pagamento del ticket.

L’ambulatorio di Tabagismo si trova a Moncalieri in via Petrarca 22. Per prenotazioni chiamare il n. 011.641560 dal lunedì al venerdì in orario ufficio