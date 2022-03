Aveva tutto l'occorrente per allestire una serra di marijuana in casa, ma lo arrestano prima

Lo hanno bloccato mentre era in possesso di alcuni semi di marijuana, un bilancino di precisione, ma anche altre attrezzature per la coltivazione. Tutto lascia pensare che il 44enne di Chivasso finito in manette ad opera dei carabinieri di Montanaro stesse per allestire una serra "casalinga" per la coltivazione di sostanza stupefacente.



All'interno della sua casa è stato trovato anche hashish per oltre due etti. Per lui è scattato l'arresto ed è stato posto ai domiciliari.