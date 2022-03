Avio Aero torna "in quota": incontro con i sindacati, numeri positivi e premio produzione in vista

Nella sede dell'Amma di Torino, infatti, l'azienda - che ha sede a Rivalta e Borgaretto, oltre che a Brindisi e Pomigliano - alla presenza dell'ad Riccardo Procacci, ha mostrato numeri per il 2021 con obiettivi economici e industriali centrati. In ripresa rispetto a un 2020 che, attanagliato dal Covid, aveva colpito duramente il trasporto aereo civile. Tanto che ai lavoratori è stato anche riconosciuto un premio di risultato, contestualmente a una riduzione dei contratti di solidarietà. "Rappresentano segnali positivi da valorizzare dopo un difficile come quello passato - commenta Guglielmo Gambardella, coordinatore nazionale Uilm di settore -. Dobbiamo provare a guardare con maggior fiducia all’anno in corso ed a quelli futuri in attesa della fine del conflitto Russia-Ucraina e della ripresa del settore del trasporto aereo civile”.