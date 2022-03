La torinese Simta: arredi e tessuti di alta gamma che vanno in tutto il mondo

Simta è un'azienda torinese nata nel 1949 specializzata in tessuti "Creiamo prodotti da arredamento con un studio nostro di design" spiega Stefano Besana, a Dubai durante la Piemonte Week per entrare in contatto con le ditte di design e i buyers emiratini. Tende e rivestimenti da imbottito per divani e poltrone e tanto altro.

"Facciamo export qui da dieci anni, abbiamo partner locali. Abbiamo incontrato i nostri clienti a cui abbiamo mostrato nuova collezione, ma al tempo stesso abbiamo potuto avere anche contatti nuovi: studi di architettura, general contractor, interior designer, show room, aziende residenziali di alto livello come lounge e suite di alberghi".