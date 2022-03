Intelligenza artificiale, Serritella (M5S): “Interrogazione per chiedere l’avvio del progetto”

“Ho presentato al Presidente Draghi, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell’università e della ricerca un’interrogazione con la quale chiedo una celere costituzione della Fondazione Centro italiano di ricerca per l’automotive e aerospace con sede a Torino, l’I3A”, ha dichiarato Davide Serritella, deputato torinese M5S.



L’Intelligenza artificiale è una tecnologia determinante ora più che mai e per tutta l’Europa. "Serve un’attivazione immediata considerando che si occuperà di ricerca su temi tecnologici, partendo da automotive e aerospace con prevedibili evoluzioni verso l’industria 4.0. Sarebbe un passo importantissimo per il nostro Paese”.



Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto, continua Serritella, “è stata autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 grazie a un mio emendamento al Sostegni Bis. Tutto è già stato stabilito da un decreto. Non resta che un'attivazioni delle parti coinvolte per dare il via al progetto. Ci aspettiamo una risposta positiva e temi brevissimi”.