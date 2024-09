Ancora tensioni e incidenti, carcere di Ivrea messo a ferro e fuoco

Ieri, martedì 3 Settembre, presso il carcere di Ivrea si sono verificate fortissime proteste, tensioni e danneggiamenti da parte dei detenuti ristretti al primo piano, al terzo piano e al reparto isolamento.

I disordini sono iniziati al reparto isolamento alle ore 18 circa dove un detenuto di origine marocchina, già autore di esternazioni e violenze (alcune settimane fa si era arrampicato sul muro del cortile passeggio) dopo aver telefonato ha letteralmente distrutto l'apparato telefonico dell’amministrazione e in uso alla popolazione detenuta, successivamente con una stampella in possesso a causa di una frattura, distruggeva tutti i neon presenti nel reparto isolamento; a seguito dell'intervento del personale di polizia penitenziaria.

Il detenuto con la stessa stampella colpiva il comandante del Reparto e lo invitava ad andare via. Successivamente, intorno alle ore 20:00 circa, al primo piano destro alcuni detenuti di origini marocchina venivano alle mani e l'esiguo personale presente interveniva ancora una volta per evitare il peggio. Sempre alle ore 20:00 i detenuti allocati al reparto isolamento hanno ripreso, come già da giorni, a sbattere le ante degli armadietti chiedendo il trasferimento altrove. Altri disordini, si sono verificati, presso il primo piano destro ed il terzo piano destro dove i detenuti hanno cominciato ad urlare sempre sbattendo le ante degli armadi.

Al terzo piano i detenuti appiccavano fuoco ai cuscini, distruggendo gli armadietti per poi lanciarli nel corridoio all’indirizzo del personale che era intervenuto sul posto. Lanciavano anche bombolette e bastoni di legno per colpirli. Il personale veniva trattenuto fino alle ore 2:30 di notte. "La situazione del carcere eporediese è quanto mai critica e pericolosa per l’incolumità del personale", afferma in una nota Leo Beneduci, segretario generale dell'OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) che aggiunge: "ad Ivrea come in altre decine di penitenziari sul territorio il malgoverno delle strutture, lo Stato di abbandono del personale e l'ingestibilità diffusa dei detenuti a cui sono consentiti e perdonati qualsiasi intemperanza e violenza sul personale e sugli immobili, sono ormai la principale caratteristica della gestione del sistema da parte dell'attuale Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - il Dap."