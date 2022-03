Cities stand with Ukraine”: in centinaia al presidio in piazza Castello per dire no alla guerra (FOTO e VIDEO)

Cities stand with Ukraine”: in centinaia in piazza Castello per dire no alla guerra

Torino aderisce alla giornata “Cities stand with Ukraine” e con centinaia di cittadini si è data appuntamento in piazza Castello per dire no alla guerra in Ucraina e sostenere la raccolta fondi per gli aiuti ai migliaia di profughi. La manifestazione si è svolta in coordinamento con le altre città europee aderenti ad Eurocities. Il console Arrigotti: "Una mobilitazione incredibile"

“Da quando è iniziata l’emergenza c’è stata una marea di solidarietà dalle istituzioni locali e dai cittadini. Una mobilitazione mia vista” ha commentato il console Dario Arrigotti. “I cittadini ucraini in Piemonte non si sentono ostili ai cittadini russi o bielorussi. Nei prossimi tre o quattro giorni si dovranno fare sforzi da parte delle comunità internazionali per giungere alla pace e qui si dovrà accettare che chi arriva sul nostro territorio avrà un periodo lungo di permanenza”.

“Secondo l’alto commissario per la protezione dei rifugiati ci saranno 7 milioni di rifugiati e in Piemonte si potrebbero stimare circa 70 mila persone, ma i flussi seguono strade strane”, ha aggiunto il console. Lo Russo: "Torino risponde alle emergenze"

“Come città abbiamo aderito all’iniziativa di Eurocities perché Torino è una città che risponde alle emergenze - ha aggiunto il sindaco Stefano Lo Russo - Ci sono tantissime associazioni che si stanno organizzando per portare sostegno ai confini dell’Ucraina”.

“Ci sarà un prima e un dopo a questa guerra e per come l’Unione Europea può fare quadrato per difendere i suoi stati membri. È intollerabile che un Paese aggredisca un altro. Quella che si profila è una vera crisi umanitaria”.

Durante la riunione di coordinamento al tavolo istituito dalla Città di Torino nell'intervento della Pastorale Migranti della Diocesi di Torino è stato comunicato che la cappellania ucraina cattolica guidata da don Ihor Holynskyy si riunirà nella chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù (via Germonio 27 a Torino), domenica 13 alle 12.15 per celebrare una Messa per la pace.

Attivato un conto corrente per le offerte

La Città di Torino ha attivato uno specifico conto corrente bancario per ricevere le offerte per aiutare la popolazione ucraina, così tristemente e duramente colpita dalla guerra.

I cittadini che vogliono offrire un contributo possono utilizzare l’IBAN: IT71K0200801046000106365334 con la causale “Emergenza Ucraina".