In collina spunta una maxi antenna: "Qui pazienti oncologici, siamo preoccupati per la salute"

In collina spunta una maxi antenna: "Case svalutate, siamo preoccupati per la salute"

Un pugno in un occhio che rovina il verde panorama della collina, una presenza che preoccupa sia per la posizione che per la salute delle persone. Ha lasciato sgomenti i residenti di Strada al Traforo di Pino l’improvvisa installazione di un palo alto circa 30 metri a ridosso delle case e delle abitazioni della collina, nel tratto compreso tra i civici 97 e 110.

Cittadini torinesi infuriati, che hanno deciso di portare la questione al sindaco Stefano Lo Russo e all’assessore all’Urbanistica del Comune di Torino, Paolo Mazzoleni. Il palo, pensato per poter ospitare un’antenna dedicata alla telefonia e ai dati, è infatti stato installato dalla Wireless Italiane s.p.a. in un terreno considerato franabile da 40 anni: non a caso, nel corso del tempo, tutti i permessi per costruire richiesti sono stati rispediti al mittente.

I residenti si sono detti preoccupati per i potenziali effetti dannosi che l’antenna avrebbe sulla loro salute: “Tra gli abitanti della zona, e in particolare nella casa adiacente al palo, vi sono pazienti oncologici. Le radiazioni elettromagnetiche ci spaventano”.

Come se non bastassero i timori legati alla salute, diverse sono le perplessità legate al paesaggio collinare rovinato da quella presenza così ravvicinata alle case: “La zona fa parte del parco Superga ed è soggetta a vincolo urbanistico e paesaggistico da parte del Comune e della Regione: ci chiediamo come sia stato possibile avallare la costruzione di un’antenna che deturpa il paesaggio e abbatte il valore immobiliare delle proprietà circostanti” scrivono i residenti.