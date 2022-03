Al Cimitero Monumentale da domani al via interventi di sistemazione degli impianti idrici

Al Cimitero Monumentale al via da domani, martedì 15 marzo gli interventi di ultimazione degli impianti idrici nella parte storica del cimitero e in viale della Consolata.

L’ultima tranche dei lavori si dovrebbe concludere il 10 giugno per poi proseguire nelle aree storiche. La conclusione di tutti gli interventi è prevista per marzo 2023. L’importo complessivo a base di gara è di € 475.394,24. Per i cimiteri zonali di Sassi e Abbadia è invece in corso la procedura di gara per un importo complessivo a base di gara di € 190.851,66.