Il film tutto torinese "Double" chiude il Glocal Film Festival

In occasione della 21^ Edizione del Glocal Film Festival, a chiudere la kermesse questa sera alle ore 21 sarà “Double” di Valerio Valente, prodotto dalla Casa di Produzione torinese Filmine, è stato selezionato come film di chiusura del Festival e verrà proiettato lunedì 14 marzo, subito dopo la Premiazione serale.

Interamente girato nel capoluogo piemontese e recentemente selezionato e proiettato con gran successo anche al San Francisco Independent Film Festival, “Double” è il primo film di finzione diretto dal regista torinese, Valerio Valente.

Double fa il portiere di notte in un hotel, ed è attore di teatro. La compagnia di cui fa parte sta provando una commedia. Double possiede anche un potere speciale: riesce ad essere invisibile. Grazie a questa capacità utilizza tutto il suo tempo libero per seguire gli altri nel loro privato, venendo a contatto con i lati meno visibili delle loro vite e delle loro personalità. Segue i suoi compagni e spia i clienti dell’albergo dove lavora. Eccetto il teatro e il lavoro all’hotel, Double non ha una vita sociale, né ha amici. Una sera va ad assistere da invisibile alle prove di teatro. I suoi compagni iniziano a provare la scena, ma quanto succede lo lascia sconcertato: recitata dall’inizio alla fine, senza le sue parti, la scena funziona benissimo ugualmente. Double ne esce smarrito e disorientato. forse la risposta che stava cercando, e così finisce per rimanere invisibile e sottrarsi completamente alla sua propria vita.