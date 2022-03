Il Salone del Libro racconta il torneo Sei Nazioni e il rugby italiano nel podcast "Fuoriclasse"

Il Salone Internazionale del Libro di Torino organizza un nuovo podcast, dedicato allo sport: "Fuoriclasse". La settima puntata si concentra sul rugby, in particolare quello italiano e il torneo Sei Nazioni.

Con un contributo del giornalista esperto di rugby Marco Pastonesi, l’episodio sarà disponibile dal 14 marzo 2022 su SalTo+ e sulle principali piattaforme di streaming gratuite.

Il Sei Nazioni, che in questo 2022 ha preso il via il 5 febbraio per terminare il 19 marzo, è il torneo di rugby che vede annualmente in gara le nazionali di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia. È la più antica competizione a squadre dello sport mondiale, nata nel 1883. La puntata di “Fuoriclasse” ne ripercorre i momenti storici più significativi in questi suoi anni di lunga e avvincente carriera. Ricorda l’anno fatidico del 2000, quando la squadra italiana debuttò al Sei Nazioni al fianco delle temute potenze rugbistiche europee. Si concentra anche sul grande rugby al femminile, rendendo omaggio alla nazionale in rosa, che si è qualificata con orgoglio ai mondiali in Nuova Zelanda a ottobre e novembre, mentre lo scorso anno si era piazzata al quinto posto del ranking mondiale ed era arrivata quarta al Sei Nazioni. Alla puntata va inoltre il merito di sottolineare la carica umana e lo spirito civile che animano – e hanno animato – le tante squadre rugbistiche in Italia, ricordando ad esempio l’Aquila Rugby, team che oggi non esiste più, per elogiare il coraggio dei suoi giocatori, non tanto sul campo, quanto nell’aiuto e soccorso dato ai malati all’Ospedale San Salvatore durante i giorni del terremoto. Oppure spiegando agli ascoltatori come il campo dell’Unione Rugby Capitolina a Roma sorga su un terreno confiscato alla banda della Magliana e sia diventato simbolo virtuoso di un progetto di sport e di vita.

Il settimo episodio fa seguito alle altre puntate di “Fuoriclasse”, ciascuna dedicata a particolari discipline sportive e ai suoi protagonisti: le Olimpiadi invernali a Pechino e la Valanga Azzurra, l’omaggio agli Europei di calcio nella prima puntata; il racconto dedicato alle Medaglie d’oro femminili nel secondo appuntamento; i campioni del ciclismo Alfredo Binda e Gianni Bugno nel terzo audio; il mondo del tennis e le Atp Finals nel quarto episodio; le testimonianze su tanti campioni e campionesse che hanno brillato nel 2021 nel quinto pezzo.