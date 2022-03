Sport e disabilità, torna l'appuntamento con Skf Italia Meet the World

Dopo due anni di stop causati dalla pandemia da Covid-19, torna finalmente a maggio il torneo di calcio SKF Italia Meet the World. La nuova edizione del tradizionale appuntamento sportivo organizzato da SKF per i giovani atleti è riservata, come nel 2019, a squadre composte da giocatori di ambo i sessi con disabilità intellettiva certificata e di età compresa tra i 16 e 29 anni.

Le partite saranno giocate sabato 21 e domenica 22 maggio sui campi nell’impianto sportivo “Il podio” a Porte (TO), in Via Martellotto, Località Malanaggio. Le iscrizioni sono al via e aperte fino a venerdì 8 aprile 2022.

Le squadre, che possono anche essere create apposta per partecipare alla manifestazione, devono essere composte da un massimo di 10 giocatori.

La finalità di SKF Italia Meet the World 2022 è celebrare lo sport e suoi i valori positivi di impegno e lavoro di squadra all’insegna di una sana competizione. Al termine del torneo, infatti, tutte le squadre saranno premiate per l’energia dimostrata in campo e per le loro prestazioni sportive, in un clima di festa e condivisione. Il team che risulterà vincitore, inoltre, volerà a Göteborg, in Svezia, per disputare come "SKF Italia", dal 17 al 21 luglio, il Gothia Special Olympics Trophy, l’evento internazionale riservato a squadre aderenti all’Organizzazione Special Olympics.

La partecipazione a SKF Italia Meet the World è gratuita e l’evento sarà organizzato nel pieno rispetto delle normative anti Covid applicabili al momento della manifestazione.

Per aderire, o per chiedere informazioni, è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile collegandosi al sito SKF oppure scrivere una mail alla responsabile organizzativa di SKF Italia Meet the World, Benedetta Marchiaro (benedetta.marchiaro@skf.com).