Settimo, un nuovo progetto per insegnare il valore e il rispetto della legalità

Già da anni la Città di Settimo Torinese e la Fondazione ECM - Biblioteca Archimede promuovono azioni di sensibilizzazione sui temi della legalità e della cittadinanza attiva per creare opportunità di conoscenza, informazione e formazione per tutta la cittadinanza.

A partire dal 2021 l’Amministrazione Comunale ha celebrato la Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ricorrenza che cade il 21 Marzo. Questo percorso, a partire da quest'anno, si strutturerà nel progetto “Professione legalità”

" Con Professione legalità ci poniamo l’obiettivo di affrontare il tema della cultura della legalità in ogni contesto cittadino, a partire da quello scolastico passando per quello associativo, culturale e istituzionale, con il fine ultimo di valorizzare e avviare buone pratiche di cittadinanza attiva ", spiega la presidente del Consiglio comunale Carmen Vizzari .

Il Progetto Legalità vedrà il suo primo momento di concreta realizzazione in occasione della Giornata nazionale della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie 2022, per cui è stato previsto un calendario di incontri e iniziative che si estenderà su vari giorni.